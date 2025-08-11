Viele Windows-Nutzer spielen „russisches Roulette“

IT-Sicherheitsexperte Opel von Eset hält das aber nicht für eine gute Idee: Der erweiterte Support verlagere den Wechsel nur in die nähere Zukunft. „Auch für Unternehmen ist es jetzt höchste Zeit, ein Upgrade durchzuführen.“ Denn die Kosten des Supports dürften den Nutzen für viele Organisationen übersteigen. „Gleichzeitig ist es unverantwortlich, das eigene Unternehmen mit veralteten Systemen zu betreiben. Dadurch wird Hackern eine Flanke für erfolgreiche Cyberattacken geöffnet.“