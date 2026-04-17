Victoria Beckham brach Schweigen zu Brooklyn-Drama

Wollten Kinder immer „schützen und lieben“

Sie stünden „seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und sie zu lieben“, sagte Victoria Beckham in dem Interview. „Und wissen Sie, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte.“