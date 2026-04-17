Victoria Beckham brach Schweigen zu Brooklyn-Drama

Wochen nach den schweren Vorwürfen von Brooklyn Beckham gegen seine berühmten Eltern hat Ex-Spice-Girl Victoria Beckham über die Liebe zu all ihren Kindern gesprochen.
„Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein“, sagte die Designerin, die am 17. April ihren 52. Geburtstag feiert, dem „Wall Street Journal“.
Angaben der Zeitung zufolge wurde Beckham explizit auf Brooklyn angesprochen, seinen Namen sagte sie demnach aber nicht.
„Möchte mich nicht versöhnen“
Brooklyn Peltz Beckham hatte sich im Jänner mit einem Beitrag in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. „Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen“, schrieb er auf Instagram.
In dem Beitrag erhob er mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, dabei ging es auch um seine Ehefrau Nicola Peltz.
Wollten Kinder immer „schützen und lieben“
Sie stünden „seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und sie zu lieben“, sagte Victoria Beckham in dem Interview. „Und wissen Sie, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte.“
Der frühere englische Fußballstar David Beckham und Victoria haben insgesamt drei Söhne und eine Tochter.
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