Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laimer im „Krone“-Talk

„Von diesen Spielen träumte ich als kleiner Bub“

Fußball International
17.04.2026 07:19
Konrad Laimer im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid
Konrad Laimer im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Als Champions-League-Halbfinalist war Konrad Laimer gestern in Wien. Die „Krone“ sprach mit dem Bayern-Star über den Real-Krimi und die WM …

0 Kommentare

Mittwoch erlebte Konrad Laimer im Dress von Bayern München eines der größten Matches seiner bisherigen Karriere – das dramatische 4:3 im Viertelfinal-Retourspiel der Champions League gegen Real Madrid zog die Fußball-Welt in ihren Bann. Gestern war Laimer als Markenbotschafter von Milka in Wien zu Gast. Im neuen Sportclub-Stadion plauderte der 28-Jährige mit der „Krone“ über …

  • das 4:3:
    Ein verrücktes Spiel, für jeden im Stadion und vor dem TV extrem spannend. Ich hatte stets das Gefühl, dass wir den Aufstieg schaffen. Denn selbst wenn es kleine Rückschläge setzt, sind wir auf alles vorbereitet, können stets ein Tor schießen. Wir arbeiten als Team nach vorne und hinten – das ist sehr speziell!
  • das frühe 0:1:
    Du denkst überhaupt nicht nach. Im Fußball können immer Fehler passieren, halb so schlimm. Wir stehen da zusammen, wissen, wie gut wir Fußball spielen können, wie viel Qualität wir haben. Jeder kann da den Unterschied machen. Solange dieses gegenseitige Vertrauen da ist, wirft dich so etwas nicht aus der Bahn.
  • seinen Erfolgslauf:
    Ob es die geilste Phase meiner Karriere ist? Es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß – mit Bayern und dem Nationalteam. Im Endeffekt haben wir jetzt die Chance, viele Titel zu gewinnen. Für diese ganz großen Spiele stehen wir alle auf dem Platz. Es geht immer noch besser.
Laimer mit Pokorny, Schnaderbeck und Herzog (v. rechts).
Laimer mit Pokorny, Schnaderbeck und Herzog (v. rechts).(Bild: Ethan Vincent ovi office gmbh)
  • Paris Saint-Germain:
    Was war, zählt nichts. Das ist ein neues Duell, zwei Halbfinali. Wenn man Mittwoch die Fans im Stadion sah, dann eint uns eins mit ihnen: Wir brennen auf diese Matches! Jetzt geht es darum, die Saison zu veredeln. Wenn ich als kleiner Bub von etwas träumte, dann genau davon, was nun auf mich zukommt, von diesen Spielen.
  • das dichte Programm:
    Du lebst in der Gegenwart, von Spiel zu Spiel. Klar hast du die WM immer im Hinterkopf, die Vorfreude darauf. Die beste Vorbereitung sind Spiele, das Wichtigste ist, fit zu bleiben. Wir hoffen, dass es früher oder später was Gutes zu feiern gibt.
  • die WM-Gegner:
    Es ist eine richtige WM-Gruppe und auch cool, keine Nation aus Europa als Gegner zu haben. Es sind drei Nationen, gegen die ich noch nie spielte. Die Vorfreude ist riesig, ich hoffe, wir bleiben alle fit. Alle drei Spiele werden sehr schwer. Denn im Fußball gibt es keine schlechten Teams mehr.
Die „Krone“ mit Bayern-Star Konrad Laimer und seiner 27
Die „Krone“ mit Bayern-Star Konrad Laimer und seiner 27(Bild: AS)
  • Leo Messi: 
    Ich habe schon mal gegen ihn gespielt. Klar willst du dich mit den Besten messen – egal, ob mit den Bayern oder mit Österreich. Das spornt uns alle täglich an.
  • seine Trainer:
    Ob Vincent Kompany oder Ralf Rangnick: Jeder Trainer hat unterschiedliche Ideen, wie er Fußball spielen will. Beide konnten mir sehr viel mitgeben, da habe ich sehr viel dazugelernt. Denn genau darum geht es im Leben: Du kannst immer was dazulernen, immer besser werden. Das merke ich in jedem Training.
  • seine Zukunft:
    Da gibt es am Verhandlungstisch mit den Bayern nicht viel Neues. Mehr habe ich daher dazu auch nicht zu sagen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
17.04.2026 07:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
246.216 mal gelesen
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
96.042 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
93.382 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
879 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
876 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Fußball International
Prominente Namen
Arbeloa-Aus besiegelt? Die Kandidaten bei Real
Union-Trainerin Eta:
„Habe da allgemein ein sehr großes Fragezeichen“
Laimer im „Krone“-Talk
„Von diesen Spielen träumte ich als kleiner Bub“
Botschaft an Real-Fans
Mbappe: „Müssen uns selbstkritisch hinterfragen“
Ex-ÖFB-Goalie ist tot
Arsenal bis Juve: So trauern Topklubs um Manninger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf