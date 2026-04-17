„Von diesen Spielen träumte ich als kleiner Bub“

Mittwoch erlebte Konrad Laimer im Dress von Bayern München eines der größten Matches seiner bisherigen Karriere – das dramatische 4:3 im Viertelfinal-Retourspiel der Champions League gegen Real Madrid zog die Fußball-Welt in ihren Bann. Gestern war Laimer als Markenbotschafter von Milka in Wien zu Gast. Im neuen Sportclub-Stadion plauderte der 28-Jährige mit der „Krone“ über …