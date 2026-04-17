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„Licht und Schatten“: ÖBB präsentiert Jahreszahlen

Österreich
17.04.2026 07:25
ÖBB-Ergebnis 2025 geschmolzen: Mehr Fahrgäste, aber weniger Transport.
ÖBB-Ergebnis 2025 geschmolzen: Mehr Fahrgäste, aber weniger Transport.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ÖBB haben ihre Jahresbilanz für 2025 veröffentlicht. Konzernchef Andreas Matthä spricht von „Licht und Schatten“. 

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Die ÖBB haben einen Einbruch beim Vorsteuerergebnis (EBT) von 40 Prozent auf 68 Millionen Euro gemeldet. Zwar gab es mit 559 Millionen (plus 1,4 Prozent) einen Rekord an Fahrgästen – doch die anhaltende industrielle Rezession in Europa und insbesondere in Österreich habe das Ergebnis gedrückt, so Matthä. Der Schienengüterverkehr litt besonders unter dem schwachen Umfeld, die Transportleistung sank um 4 Prozent auf 26,2 Milliarden Nettotonnenkilometer.

Die Nachfrage nach Logistikleistungen sei zurückgegangen. Zudem habe ein harter Preiswettbewerb mit der Straße das Umfeld geprägt, heißt es zum Schienengüterverkehr.

Zitat Icon

Der Start der Koralmbahn war natürlich eine absolute Sternstunde.

ÖBB-Konzernchef Andreas Matthä

Fahrgastzahlen „sehr zufriedenstellend“
„Das Geschäftsjahr 2025 war für uns ein Jahr mit Licht und Schatten. Vor allem der Start der Koralmbahn war natürlich eine absolute Sternstunde“, so Matthä. Die Fahrgastzahlen seien „sehr zufriedenstellend“ ausgefallen. Beim Ergebnis bedauert der Manager zwar den Rückgang, hebt aber auch hervor, dass es deutlich positiv ausgefallen sei.

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2024 lag das ÖBB-EBT mit 113,6 Millionen um 2 Millionen Euro höher als 2023. Die Fahrgastzahlen umfassen Busse und Bahnen der ÖBB, 2024 waren es insgesamt 552 Millionen gewesen. 2025 blieb die Zahl der Bus-Nutzenden bei 211,5 Millionen stabil. Der Fernverkehr wuchs um 1,5 Prozent auf 47 Millionen Reisende, der Nahverkehr stieg um 2 Prozent auf 301 Millionen Gäste.

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