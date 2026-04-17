„Licht und Schatten“: ÖBB präsentiert Jahreszahlen

Die ÖBB haben einen Einbruch beim Vorsteuerergebnis (EBT) von 40 Prozent auf 68 Millionen Euro gemeldet. Zwar gab es mit 559 Millionen (plus 1,4 Prozent) einen Rekord an Fahrgästen – doch die anhaltende industrielle Rezession in Europa und insbesondere in Österreich habe das Ergebnis gedrückt, so Matthä. Der Schienengüterverkehr litt besonders unter dem schwachen Umfeld, die Transportleistung sank um 4 Prozent auf 26,2 Milliarden Nettotonnenkilometer.