17 Menschen ertrunken: Darauf gilt es zu achten

Ein heißes Wochenende steht uns laut Meteorologen ins Haus. Die Temperaturen sollen über die 30-Grad-Marke klettern. Die Sommertage dürften wegen Gewittergefahr nicht ungetrübt bleiben, aber ein paar entspannte Stunden am See oder im Freibad sollten sich vielerorts ausgehen. Genauso zahlreich wie die Plätze am Wasser sind die Risiken, die mit dem Badespaß einhergehen. In Österreich sind heuer bereits 17 Menschen ertrunken. Gründe gibt es mehrere, einer sind die bescheidenen Schwimmkenntnisse in der Bevölkerung.