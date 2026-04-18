Motiviert und ignoriert: 19-Jährige kämpft um Job

Die Matura in der Tasche und ein klares Ziel vor Augen: Larissa Kerschitz will arbeiten, ins Berufsleben einsteigen und sich etwas aufbauen. Obwohl es lange geheißen hat, wer die Matura hat, findet sofort einen Job, ist die 19-jährige Stegersbacherin seit zehn Monaten beim AMS gemeldet.