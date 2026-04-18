Motiviert und ignoriert: 19-Jährige kämpft um Job

Nach rund 100 Bewerbungen bleibt Larissa Kerschitz weiter ohne Job. Die Maturantin ist top ausgebildet und will arbeiten, bekommt aber nicht einmal die Chance, sich persönlich zu beweisen. Warum Betriebe genau jene Erfahrung verlangen, die Einsteiger nicht haben können.
Die Matura in der Tasche und ein klares Ziel vor Augen: Larissa Kerschitz will arbeiten, ins Berufsleben einsteigen und sich etwas aufbauen. Obwohl es lange geheißen hat, wer die Matura hat, findet sofort einen Job, ist die 19-jährige Stegersbacherin seit zehn Monaten beim AMS gemeldet.
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