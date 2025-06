Schießt der Trainer Eggerding zum Meistertitel?

„Das ist wirklich schade. Der Verein hält zusammen wie eine große Familie. Wir waren in dieser Saison rund 20 Runden Tabellenführer, jetzt sind wir nur noch Vierter“, seufzte mit Hubert Hamedinger der Trainer der Union Enzenkirchen. Die in der 2. Klasse Westnord zwar in der Fairnesstabelle auf Platz 1 steht und deren 1b Tabellenführer ist. In der „Ersten“ scheint der Meistertitel aber nun verspielt. Denn die Gäste verloren das Schlagerspiel in Eggerding vor 500 Zuschauern mit 0:2. Der im Winter geholte ukrainische Ex-Profi Vasyl Vasylynets nützte zuerst einen missglückten Rückpass zur 1:0-Führung (40.) für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit versenkte der Flügelstürmer dann auch noch einen Dantler-Pass zum 2:0-Endstand (61.).