Namenlose Straßen spalten seit einem Jahr Gemeinde

Mit seinen etwas mehr als 370 Einwohnern ist die kleine Gemeinde Hackerberg im Bezirk Güssing ein Paradebeispiel für südburgenländische Beschaulichkeit. Die Lage ist ruhig und die Häuser liegen verstreut. Da es so wenige sind, haben die Gebäude lediglich Nummern in der Reihenfolge, in der sie errichtet wurden. Namen für die Straßen findet man hier keine. Und genau beim Thema Straßennamen endet auch die Beschaulichkeit der kleinen Ortschaft. Angefangen hatte die Sache im Jänner des vorigen Jahres.