Alltag wird zu teuer: Ruf nach Entlastung!

Teuerung noch stärker bekämpfen

Für Burgenlands SPÖ-Klubobmann Roland Fürst ein Warnsignal: „Österreich hat bei der Inflation jahrelang im europäischen Spitzenfeld gelegen. Die Bundesregierung hat das Problem zwar endlich erkannt und Maßnahmen gesetzt, das ist anzuerkennen. Doch die Zahlen zeigen deutlich: Es reicht nicht. Die Bundesregierung muss bei der Bekämpfung der Teuerung viel mehr liefern.“