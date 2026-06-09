Nächste Generation übernimmt Marktleitung

Walter Laczko von der Lehrlings- und Nachwuchsförderung hebt hervor, wie wichtig das gezielte Fördern der Führungskräfte von morgen ist. „Wir bringen den jungen Leuten damit Vertrauen entgegen und unterstützen ihre Entwicklung in den Bereichen Mut, Eigenverantwortung, Teamgeist und Leadership. Es ist auch jedes Jahr faszinierend zu sehen, mit wie viel Engagement die Lehrlinge an die Sache herangehen.“ Nach einem gemeinsamen Foto ging es dann auch schon an die Arbeit. Mit leichter Nervosität, aber noch mehr Vorfreude. Viel Erfolg!