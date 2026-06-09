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Lehrlingsprojekt

Nächste Generation übernimmt Marktleitung

Burgenland
09.06.2026 19:00
Die Bürgermeister von Parndorf und Neusiedl sowie SP-Klubvorsitzender Robert Hergovich und ...
Die Bürgermeister von Parndorf und Neusiedl sowie SP-Klubvorsitzender Robert Hergovich und Billa-Vertreter wünschten dem Nachwuchs viel Erfolg.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

In der Billa-Filiale in Parndorf sind in dieser Woche die Jungstars am Steuer. Denn das Projekt „Lehrlinge führen Märkte“ ermöglicht ihnen einen Blick in die Chefetage.

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Aktuell gibt es im Burgenland 75 Lehrlinge in fünf verschiedenen Lehrberufen in den insgesamt 40 Billa- und Billa Plus-Märkten. Ausgebildet werden sie im Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel, im Einzelhandel Feinkost, in der Doppellehre Einzelhandel & Büro, in der Konditorei sowie in der Systemgastronomie.

Seit 14 Jahren gibt es auch das Projekt „Lehrlinge führen Märkte“. Dabei soll den jungen Leuten ermöglicht werden, in die Chefetage zu schnuppern und andererseits Nachwuchstalente zu finden. In Österreich sind es in dieser Woche sieben Märkte, die in der Hand der „Next Generation“ sind, einer davon in Parndorf.

Hier schlüpfen die Lehrlinge in Führungsrollen und leiten den Markt: mit echten Kunden, echten Umsätzen und echter Verantwortung. „Die Förderung der jungen Generation hat bei Billa konstant Priorität“, erklärte dazu Billa-Vertriebsdirektor Eric Scharnitz.

Walter Laczko von der Lehrlings- und Nachwuchsförderung hebt hervor, wie wichtig das gezielte Fördern der Führungskräfte von morgen ist. „Wir bringen den jungen Leuten damit Vertrauen entgegen und unterstützen ihre Entwicklung in den Bereichen Mut, Eigenverantwortung, Teamgeist und Leadership. Es ist auch jedes Jahr faszinierend zu sehen, mit wie viel Engagement die Lehrlinge an die Sache herangehen.“ Nach einem gemeinsamen Foto ging es dann auch schon an die Arbeit. Mit leichter Nervosität, aber noch mehr Vorfreude. Viel Erfolg! 

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