Elektroschocker als „Lernhilfe“: Bub (8) in Angst!

Ungeahnte Ausmaße

„Es war mir nie bewusst, dass das so ein Ausmaß annimmt“, so der Unbescholtene (41). „Für mich war das ein Scherz-Artikel. Aber er hat immer owizah’t und ich wollte, dass einmal etwas aus ihm wird. Ich hatte nie Böses im Sinn, weil ich eigentlich der Ruhepol in dieser Familie war.“