Letzte Hoffnung für „maroden“ Baumwipfelweg

Burgenland Tourismus würde Sanierung finanziell unterstützen

Das Angebot des Burgenland Tourismus, die Sanierung finanziell zu unterstützen, steht nach wie vor im Raum. Allerdings werden die Kosten mit jedem Monat höher, heißt es. Je länger die Anlage ungenutzt bleibt, desto größer werden die Schäden und desto teurer wird eine Wiedereröffnung. Der Burgenland Tourismus sieht sich dabei vor allem als Vermittler zwischen den Beteiligten und bemüht sich um eine konstruktive Lösung. Klar sei aber auch dort, dass es nun eine Entscheidung brauche.