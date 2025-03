Wie sicher sind unsere Fußgängerzonen wirklich?

Mitte Februar sorgte eine Amokfahrt in München für Entsetzen. Eine junge Mutter und ihr Baby verloren ihr Leben. Am Montag nun eine weitere Amoktat in Mannheim (ebenfalls Deutschland) – auch diesmal wurden zwei Menschen getötet, zahlreiche Unbeteiligte wurden teils schwer verletzt. Und Montagabend nun der Klein-Lkw, der in die Pestsäule am Wiener Graben krachte. Nur durch ein Wunder wurde niemand verletzt.