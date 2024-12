Abnehmspritze bringt auch bei uns „Ozempic-Babys“

Bereits vor längerer Zeit waren erste Vermutungen ans Licht getreten: Frauen wurden nach Gebrauch von „Ozempic“ und Co. schwanger. Aus den Einzelfällen wurden auffällig mehr – mittlerweile gibt es in den sozialen Medien bereits eigene Themengruppen rund um „Schwanger mit Ozemptic“. Aber was steckt eigentlich dahinter?