Signa: 32,7 Millionen von 1,7 Milliarden anerkannt

Arabische Fonds unter den Gläubigern

Mit der nicht-öffentlichen Verhandlung am Montag, die rund zwei Stunden dauerte, dürfte es noch lange nicht getan sein, was die anerkannten Forderungen betrifft. Den überwiegenden Teil der angemeldeten Forderungen machen solche von arabischen Fonds aus. Dem Signa-Gläubiger Mubadala aus Abu Dhabi war zuletzt in einem Schiedsverfahren von einem Schweizer Schiedsgericht etwas mehr als 700 Millionen Euro zugesprochen worden. Dies führte letztlich dazu, dass die Laura Privatstiftung einen Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung einbrachte.