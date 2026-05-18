Zwischenrang 3 beim Giro für Gall „Momentaufnahme“

„Alles im grünen Bereich“ bei Gall

Für sein „ambitioniertes Ziel“ einer Top-Drei-Platzierung, die ein „Traumszenario“ sowie der „nächste Schritt in meiner Karriere“ wäre, müsse jedenfalls auch im weiteren Verlauf bis zur Zielankunft am 31. Mai alles zusammenpassen. Dazu gehört die eigene Gesundheit. „Was ich gehört habe, sind einige Fahrer im Peloton krank. Es gibt Dinge, die nicht in deinen eigenen Händen liegen, es kann so viel passieren, es gibt aber nichts Bestimmtes, vor dem ich mich fürchten würde“, sagte Gall. Bei ihm selbst sei nach „ein bisschen harten vergangenen Tagen“ eine gewisse Müdigkeit spürbar. „Es ist aber so weit alles im grünen Bereich“, betonte der Decathlon-Fahrer, der zum zweiten Mal nach 2022 beim Giro fährt.