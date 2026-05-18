Drohne mit Sprengstoff in Litauen abgestürzt

Lettische Regierung zerbricht nach Drohnenvorfällen

Vor allem möchte die Regierung der Frage nachgehen, wie die Drohne unentdeckt in den litauischen Luftraum eindringen konnte. Bei ukrainischen Angriffen waren in jüngster Zeit wiederholt fehlgeleitete Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen und teils abgestürzt, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte. In Lettland wurde ein kaum genutztes Öllager getroffen. Dies löste eine politische Krise aus. Erst trat Verteidigungsminister Andris Spruds und dann Regierungschefin Evika Silina zurück.