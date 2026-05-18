Marder haben Hochsaison in abgestellten Fahrzeugen

Gerhard Graner, technischer Leiter des ARBÖ im Burgenland: „Vorbeugende Maßnahmen gibt es, ein absolutes Patentrezept dagegen ist leider nicht bekannt. Eine kostengünstige Lösung ist ein feinmaschiges Drahtgitter oder ein Stück Maschendrahtzaun unter dem Auto.“ Marder meiden den instabilen Untergrund, das versperrt den Motorraum. Graner rät ferner zu Mardersprays mit Bitterstoffen, Ultraschallgeräten, die akustisch abschrecken, oder speziellen Kabelummantelungen, Schutzschläuchen und Plastikabdeckungen. Und zu Elektroschockgeräten im Motorraum, welche wirken, ohne zu verletzen.