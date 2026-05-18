Seltene Waldrappküken im Zoo Schmiding geschlüpft

Zusätzlich werden derzeit zwei Küken vorübergehend in der Jungvogelaufzucht betreut. Sie wurden von den Elterntieren nicht ausreichend gefüttert und werden nun von erfahrenen Tierpflegern mehrmals täglich versorgt. „Die Aufzucht ist gerade am Anfang sehr intensiv, weil die Küken noch extrem empfindlich sind und in kurzen Abständen gefüttert werden müssen,“ erklärt Tierpflegerin Eder Daniela, „Aber gleichzeitig ist es auch extrem schön zu beobachten, wie rasch sich die Jungtiere entwickeln. Mittlerweile sind sie schon deutlich aktiver, neugierig und reagieren aufmerksam auf ihre Umgebung.“