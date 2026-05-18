Aufsteiger Lustenau hat die Trainerfrage geklärt

Mit dem 2:1-Sieg gegen Amstetten hatte Lustenauer Austria am vergangenen Donnerstag den Aufstieg in die Bundesliga fixiert. Bereits der zweite unter Trainer Markus Mader, dessen Vertrag mit Saisonende aber ausläuft. Nun haben die Vorarlberger eine Entscheidung getroffen, wer in der neuen Saison auf der Bank sitzen soll.
Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SKU Amstetten führte Trainer Markus Mader die Grün-Weißen ins österreichische Oberhaus. Bereits zum zweiten Mal nach dem Aufstieg im Jahr 2022. Nach diesem historischen Erfolg setzen Verein und der gebürtige Dornbirner nun den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft.
Geburtstagsgeschenk zum 58er
Auch in der Bundesliga wird Mader, der am morgigen Dienstag seinen 58. Geburtstag feiert, an der Seitenlinie des SC Austria Lustenau stehen. „Ich bin überglücklich, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und bedanke mich für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich riesig auf die große Herausforderung in der ADMIRAL Bundesliga und versichere, dass ich wie schon immer alles geben werde, um mit der Austria erfolgreich zu sein“, so Mader, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt.
Weg konsequent weitergehen
„Wir sind als Verein sehr glücklich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Markus um weitere zwei Jahre gemeinsam fortzusetzen“, erklärt Lustenaus Sportchef Dieter Alge. „Er hat in seiner bisherigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet und unsere sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und unsere gemeinsame Idee von attraktivem, erfolgreichem Fußball in der Bundesliga weiterentwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit Kontinuität, Leidenschaft und harter Arbeit auch in Zukunft erfolgreich sein werden.“
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