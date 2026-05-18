Aufsteiger Lustenau hat die Trainerfrage geklärt

Geburtstagsgeschenk zum 58er

Auch in der Bundesliga wird Mader, der am morgigen Dienstag seinen 58. Geburtstag feiert, an der Seitenlinie des SC Austria Lustenau stehen. „Ich bin überglücklich, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und bedanke mich für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich riesig auf die große Herausforderung in der ADMIRAL Bundesliga und versichere, dass ich wie schon immer alles geben werde, um mit der Austria erfolgreich zu sein“, so Mader, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt.