Hailey Biebers Po sorgt für Spekulationen

Alles Natur! Vor kurzem hatte sie die Gerüchte dementiert, dass sie sich einem sogenannten brasilianischen Po-Lifting unterzogen hat. Jetzt zeigt Hailey Bieber, warum nicht wenige Fans glauben, ihr knackiger Hintern sei zu perfekt, um wahr zu sein.
Bei einem Instagram-Shooting für ihr Beauty-Label Rhode präsentierte sie nämlich ihren durchtrainierten, tief gebräunten Po in einem String-Tanga Bikini.
„... echt für den ...“
Und sorgte für Schnappatmung bei vielen ihrer Followers, sowie für Kommentare wie „Das ist anderen Frauen gegenüber einfach nur unfair“ bis „Justin Bieber ist der größte Glückspilz der Welt“. Ein dritter User witzelte: „Diese Produktwerbung ist echt für den Arsch!“
Auf einem weiteren Schnappschuss präsentierte die 29-Jährige ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, während sie ein Hautpflege-Produkt ihres Labels mitten im Bikini-Oberteil platzierte.
Natürlicher „Butt Lift“
Nur Stunden später legte Bieber auf Instagram nach und veröffentlichte in ihrer Story eine Nahaufnahme eines Fitnessbands direkt unter ihrem Po. Eindeutig, um weiteren Spekulationen über einen „Brazilian Butt Lift“ entgegenzuwirken.
Hailey Bieber ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin und Grafikdesignerin Kennya Deodato. Die Schauspieler Alec Baldwin, Daniel Baldwin und William Baldwin sind ihre Onkel. Mit dem Sänger Justin Bieber ist sie seit 2018 verheiratet.
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