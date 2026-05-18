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Katalanen bestätigen:

Offiziell! Hansi Flick verlängert bei Barcelona

La Liga
18.05.2026 16:02
Hansi Flick hat seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert.
Hansi Flick hat seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es offiziell! Spaniens Fußballmeister FC Barcelona hat den Vertrag mit Trainer Hansi Flick bis Juni 2028 verlängert. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.

0 Kommentare

Das Arbeitspapier des 61-jährigen Deutschen wäre ursprünglich bis 2027 gelaufen.

Der ehemalige Coach des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gewann heuer auch in seinem zweiten Jahr in Barcelona den Meistertitel und den Supercup. Im Cup und der Champions League war aber jeweils gegen Atletico Madrid vorzeitig Endstation.

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