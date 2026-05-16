Wie Sie Ihren Treibstoff selbst herstellen könnten

Noch vor einem Jahr hat sich die Kenntnis über die Straße von Hormuz in Grenzen gehalten, heute kennt sie zumindest jeder Autofahrer. Obwohl, so heißt es ja, Benzin sei noch nicht so knapp, Diesel aber schon. Unbestritten sind fossile Brennstoffe, welcher Art auch immer, teurer geworden. Aber fürchtet euch nicht! Hilfe naht.