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Bau der Wasserschiene

So soll Kärnten mit Trinkwasser versorgt werden

Kärnten
18.05.2026 16:05
Sauberes Trinkwasser für das ganze Bundesland: Das ist das Ziel der Wasserschiene.
Sauberes Trinkwasser für das ganze Bundesland: Das ist das Ziel der Wasserschiene.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Ein Jahrhundert-Projekt soll die Trinkwasserversorgung in ganz Kärnten revolutionieren: Warum die Leitungen unter dem Wörthersee verlaufen, wie lange die Bauarbeiten geplant sind und wie viel uns das kostet.

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Wie viel Trinkwasser verbraucht die Landeshauptstadt Klagenfurt an einem heißen Augusttag, was glauben Sie? „400 Liter pro Sekunde“, lautet die Antwort von Erich Eibensteiner. Und er muss es wissen: Als Geschäftsführer des Wasserverbandes Kärnten beschäftigt er sich intensiv damit, wie das ganze Bundesland optimal, sicher und nachhaltig mit Trinkwasser versorgt werden kann. Denn für das 21. Jahrhundert sei Kärnten in diesem Bereich mehr schlecht als recht aufgestellt.

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