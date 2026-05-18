Tod bei Grün am Schutzweg: 4500 Euro Geldstrafe

Gutachter: Lkw-Lenker hätte Frau sehen müssen

Fast genau sechs Monate später, am Montag, sagt der Lkw-Fahrer (31) im Bezirksgericht Salzburg: „Es tut mir fürchterlich leid, ich wollte das nicht. Ich habe sie gar nicht gesehen.“ Fahrlässige Tötung lautet der Vorwurf beim Prozess. „Mein Mandant möchte Verantwortung übernehmen. Er ist selbst traumatisiert durch den Unfall.“ Vier Jahre Erfahrung als Berufslenker habe der 31-Jährige – es sei bisher noch nie etwas passiert. Der Anwalt meint sogar noch, es seien andere Fußgänger über den Schutzweg gegangen. Womöglich sei die Frau „in das Fahrzeug hineingelaufen“, womöglich hatte sie Rotlicht. Ob das ein Geständnis sei, fragt der Richter. „Grundsätzlich geständig“, entgegnet der Advokat.