Rangnick zu seinem Vertrag: „Hat keinen Einfluss!“

Die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick ist weiter offen. Der Deutsche ließ sich diesbezüglich auch im Rahmen der Präsentation seines WM-Kaders nicht in die Karten blicken. Er sagt: „Es hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir machen.“
„Heute ist nicht der Tag und der Zeitpunkt dafür, heute geht es um die Spieler, die nominiert wurden, heute ist deren Bühne“, erklärte Rangnick am Montag im ÖFB-Campus in Wien. Sein Vertrag läuft nach der Endrunde in Nordamerika aus.
Sowohl der 67-Jährige als auch ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll betonten zuletzt, man sei sich in weiten Teilen über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus einig. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Rangnick zeigte sich in dieser Angelegenheit dennoch gelassen. „Es hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir machen und was ansteht, deswegen ist es für mich kein allzu großes Thema. Es wird dann allerspätestens ein Thema, wenn die WM möglichst erfolgreich absolviert wird, vielleicht vorher.“
Es scheint also durchaus möglich, dass Rangnicks Zukunft noch ungeklärt ist, wenn er seine WM-Kicker am 27. Mai im ÖFB-Campus zur ersten Vorbereitungsphase begrüßt. Die neue Verbands-Heimstätte diente dem A-Team schon im März für einige Tage als Unterkunft.
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