Rangnick zu seinem Vertrag: „Hat keinen Einfluss!“

Sowohl der 67-Jährige als auch ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll betonten zuletzt, man sei sich in weiten Teilen über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus einig. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Rangnick zeigte sich in dieser Angelegenheit dennoch gelassen. „Es hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir machen und was ansteht, deswegen ist es für mich kein allzu großes Thema. Es wird dann allerspätestens ein Thema, wenn die WM möglichst erfolgreich absolviert wird, vielleicht vorher.“