Airline streicht wegen Krieg Ferienflieger ab Linz

Flüge werden halbiert

Konkret fällt ab der zweiten Juniwoche der Mittwochsflieger nach Hurghada aus – die ägyptische Urlaubsdestination wird dann nur mehr samstags angesteuert. Und ebenfalls ab der zweiten Juniwoche schränkt die Airline ihre Maschinen nach Antalya in der Türkei ein: Statt viermal pro Woche wird nur freitags und samstags geflogen. „Es ist ganz normal, insbesondere in der Nebensaison, dass Fluggesellschaften Anpassungen vornehmen“, beruhigt Ingo Hagedorn, Sprecher des Linzer Airports. Der Ausfall von „ein paar Maschinen“ im Juni sei „nichts Dramatisches“.