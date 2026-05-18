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Im Juni

Airline streicht wegen Krieg Ferienflieger ab Linz

Oberösterreich
18.05.2026 17:00
Seit Ende März ist Linz mit dieser Propellermaschine wieder an das Drehkreuz in Frankfurt ...
Seit Ende März ist Linz mit dieser Propellermaschine wieder an das Drehkreuz in Frankfurt angeschlossen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Linzer Flughafen verliert im Juni wegen des Iran-Kriegs einige Urlauber-Maschinen nach Ägypten und in die Türkei. Während sich die wieder aufgenommene Frankfurt-Strecke gut entwickelt, zittert der Regionalflughafen zudem um seine Ryanair-Flüge.

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Der Iran-Krieg hat jetzt direkte Folgen für den Linzer Flughafen: Weil die Buchungen in Richtung der Krisenregion – nach Ägypten und in die Türkei – schwächeln, streicht die Ferienfluggesellschaft Corendon im Juni einige Maschinen aus Oberösterreichs Landeshauptstadt.

Flüge werden halbiert
Konkret fällt ab der zweiten Juniwoche der Mittwochsflieger nach Hurghada aus – die ägyptische Urlaubsdestination wird dann nur mehr samstags angesteuert. Und ebenfalls ab der zweiten Juniwoche schränkt die Airline ihre Maschinen nach Antalya in der Türkei ein: Statt viermal pro Woche wird nur freitags und samstags geflogen. „Es ist ganz normal, insbesondere in der Nebensaison, dass Fluggesellschaften Anpassungen vornehmen“, beruhigt Ingo Hagedorn, Sprecher des Linzer Airports. Der Ausfall von „ein paar Maschinen“ im Juni sei „nichts Dramatisches“.

Für Juli und August rechnet Hagedorn wieder mit dem vollen Sommerflug-Programm. Der Flughafen Linz sei zudem nicht der einzige, der von den Corendon-Streichungen betroffen ist.

Zitat Icon

Es ist ganz normal, insbesondere in der Nebensaison, dass Fluggesellschaften Anpassungen vornehmen.

Flughafen-Sprecher Ingo Hagedorn

Bild: Kerschbaummayr Werner

Auslastung nach Frankfurt steigt
Klar ist aber auch: Angesichts der finanziell angespannten Lage in Hörsching schmerzen Flugausfälle hier doppelt. Zudem droht von einer anderen Airline noch größeres Ungemach: Ryanair überlegt derzeit, wie berichtet, wegen der aus seiner Sicht zu hohen österreichischen Flugabgabe Maschinen aus Linz abzuziehen.

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Erfreuliche Nachrichten für den Airport gibt es hingegen zur Ende März wieder aufgenommenen Frankfurt-Strecke: „Sie entwickelt sich gut, die Auslastung steigt“, berichtet Hagedorn.

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