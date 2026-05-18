Nationalistenlied & Wolfsgruß: Wirbel um Islamfest

Sieben umstrittene Gastredner hätten auftreten sollen

Die Veranstaltung hatte bereits im Vorfeld für heftige Kritik gesorgt. Ursprünglich waren nämlich gleich sieben umstrittene Gastredner, darunter sechs Prediger und ein Kinder-Influencer, zum Fest eingeladen. Zu den eingeladenen Predigern gehörte beispielsweise Bünyamin Topçuoğlu. Er soll den früheren Hamas-Chef Ismail Haniyye in sozialen Medien als „Märtyrer“ bezeichnet und ein Zitat verbreitet haben, in dem Israel das Existenzrecht im Nahen Osten abgesprochen wird. Ebenfalls auf der Gästeliste stand Mustafa Özcan Güneşdoğdu. Er soll den Hamas-Sprecher Abu Ubayda als Helden gefeiert, Angriffe der Huthi-Milizen verherrlicht und Israel als „tollwütigen Hund“ diffamiert haben.