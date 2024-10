So verloren Sparer in einem Jahr 9 Milliarden Euro

Knapp 36.000 Euro hat der durchschnittliche Österreicher auf der hohen Kante liegen. Doch wegen der hohen Teuerung wird das Geld immer weniger wert – und die Zinsen können das bei Weitem nicht ausgleichen. Gesamt gehen in einem Jahr so knapp neun Milliarden Euro an Kaufkraft verloren. Die Österreicher sparen sich arm!