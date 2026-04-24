Eishockey-WM? Der Anruf vom Teamchef blieb aus

Fünf Kärntner feiern den Meistertitel bei den Grazer 99ers. Darunter Goalie Nico Wieser, dem lange nur die zweite Reihe zugetraut worden ist. Im Finale zeigte der Villacher so richtig auf, lieferte überragende Leistungen. Und doch wird er die Eishockey-WM verpassen.