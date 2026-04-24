Auskunft oder Strafe: Steirerin (85) verzweifelt

Magdalena Kormann (85) aus Premstätten wandte sich verzweifelt an die „Krone“: Weil sie gesundheitlich nicht imstande ist, bei der Mikrozensus-Befragung der Statistik Austria Auskunft zu geben, droht ihr eine Geldstrafe. Das Vorgehen ist rechtens.
Magdalena Kormann bekommt seit vorigem Jahr regelmäßig Anrufe von der Statistik Austria. Alle drei Monate muss sie Fragen zur sogenannten Mikrozensus-Erhebung beantworten – ob sie will oder nicht. Die 85-Jährige aus Premstätten versteht die Welt nicht mehr: „Die haben die Nummer von meinem Seniorenhandy. Gestern haben sie mich wieder angerufen, da bin ich gerade vom Spital nach Hause gekommen.“
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