Auskunft oder Strafe: Steirerin (85) verzweifelt

Magdalena Kormann bekommt seit vorigem Jahr regelmäßig Anrufe von der Statistik Austria. Alle drei Monate muss sie Fragen zur sogenannten Mikrozensus-Erhebung beantworten – ob sie will oder nicht. Die 85-Jährige aus Premstätten versteht die Welt nicht mehr: „Die haben die Nummer von meinem Seniorenhandy. Gestern haben sie mich wieder angerufen, da bin ich gerade vom Spital nach Hause gekommen.“