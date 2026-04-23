Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus

Teurer Zwischenfall für Airline

Der Zwischenfall dürfte auch finanziell schmerzhaft sein: Wird bei einem Airbus A320 eine Notrutsche ausgelöst, wird es richtig teuer. Allein das Neuverpacken und Einbauen kostet meist mehrere tausend bis zehntausende Euro und benötigt zwischen vier und acht Stunden. Muss die Rutsche ersetzt werden, können schnell bis zu 60.000 Euro fällig werden. Noch teurer sind die Folgen im Betrieb: Verspätungen, Umbuchungen und organisatorischer Aufwand treiben die Gesamtkosten in solchen Fällen nicht selten auf über 100.000 Euro.