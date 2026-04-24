Geheime Kandidatenliste: Wer wird neuer ORF-Chef?

Bereits am ersten offiziellen Amtstag der neuen ORF-Generaldirektorin könnte es bald wohl ein weiteres Mal ganz schnell gehen am Küniglberg – und zwar in der Frage, wer Interimschefin Ingrid Thurnher im neuen Jahr nachfolgen könnte. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, soll noch diese, spätestens aber in der ersten Mai-Woche eine politische Vorentscheidung im Kampf um den neuen ORF-Generaldirektor fallen. Die ÖVP hat sich im Koalitions-Sideletter bekanntlich ja das Vorschlagsrecht für den Posten gesichert.