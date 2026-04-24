Geheime Kandidatenliste: Wer wird neuer ORF-Chef?

Nach der Vorverlegung der ORF-Wahl von August auf Juni wird jetzt in Eiltempo ein neuer Generaldirektor installiert – spätestens in der ersten Mai-Woche könnte eine Vorentscheidung fallen. Viel Zeit haben die Bewerber nicht. Die „Krone“ weiß, wer auf der geheimen Kandidatenliste steht ...
Bereits am ersten offiziellen Amtstag der neuen ORF-Generaldirektorin könnte es bald wohl ein weiteres Mal ganz schnell gehen am Küniglberg – und zwar in der Frage, wer Interimschefin Ingrid Thurnher im neuen Jahr nachfolgen könnte. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, soll noch diese, spätestens aber in der ersten Mai-Woche eine politische Vorentscheidung im Kampf um den neuen ORF-Generaldirektor fallen. Die ÖVP hat sich im Koalitions-Sideletter bekanntlich ja das Vorschlagsrecht für den Posten gesichert.
Noch bevor der Posten Ende April überhaupt ein nächstes Mal ausgeschrieben wird und sich Interessierte ab 1. Mai bewerben können, dürfte die „Shortlist“ der Kandidaten mit Aussicht bereits stehen.
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