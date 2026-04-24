Torjäger wollte nicht auf Bank sitzen und haute ab

Das sieht man auch selten: In der Salzburger Liga setzte Neumarkt-Trainer Stanislav Stevic seinen Topstürmer vor der Partie auf die Bank. Dieser war mit dieser Entscheidung sichtlich unzufrieden und verließ daraufhin das Gelände. Nun drohen ihm Konsequenzen . . .
Die Entscheidung gab Stanislav Stevic recht. Sein Team Neumarkt schlug Siezenheim in der Salzburger Liga auswärts 1:0, Erdogan (41.) erzielte nach einem Konter den Goldtreffer. Ansonsten konnten sich die Gäste bei Torhüter Tim Saller bedanken, der sein Team durch zahlreiche Paraden vor einem Gegentor bewahren konnte. Doch der größte Aufreger dieser Begegnung passierte schon vor Anpfiff. Der Neumarkt-Coach setzte seinen Toptorjäger Elias Atiabou (14 Saisontreffer) auf die Bank. „Er war überrascht, dass er auf der Bank ist, aber ich hatte meinen Matchplan“, erklärte Stevic nach der Partie.
Konsequenzen drohen
Atiabou sah er nach Bekanntwerden der Aufstellung nicht mehr. Der Stürmer setzte sich nicht auf die Bank, sondern verließ das Sportgelände in Siezenheim umgehend. „Wir schlafen jetzt darüber und werden dann eine Entscheidung treffen. Er hat meine Mannschaft im Stich gelassen. Sie hat aber im Spiel die richtige Antwort gegeben“, erklärte der Coach. Atiabou muss nun mit Konsequenzen rechnen . . .
Bürmoos fertigte Straßwalchen auswärts mit 5:0 ab. „Nach einem 5:0 kann man nicht meckern“, lachte Trainer Valentino Jovic. Herausragender Mann des Spiels war Patrick Probst mit drei Toren. „Er hat ein super Spiel gemacht, wie auch die ganze Mannschaft“, lobte der Coach. Puch und Thalgau trennten sich 2:2.
Samstag wartet das Schlagerspiel zwischen Grödig und Hallein. Bramberg, das heute beim SAK gastiert, gibt im Sommer Roland Quehenberger, Senad Hamzic und Taner Yildirim (alle Kitzbühel) ab.
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