Torjäger wollte nicht auf Bank sitzen und haute ab

Die Entscheidung gab Stanislav Stevic recht. Sein Team Neumarkt schlug Siezenheim in der Salzburger Liga auswärts 1:0, Erdogan (41.) erzielte nach einem Konter den Goldtreffer. Ansonsten konnten sich die Gäste bei Torhüter Tim Saller bedanken, der sein Team durch zahlreiche Paraden vor einem Gegentor bewahren konnte. Doch der größte Aufreger dieser Begegnung passierte schon vor Anpfiff. Der Neumarkt-Coach setzte seinen Toptorjäger Elias Atiabou (14 Saisontreffer) auf die Bank. „Er war überrascht, dass er auf der Bank ist, aber ich hatte meinen Matchplan“, erklärte Stevic nach der Partie.