Riesen-Parkgaragen sollen Verkehrsproblem lösen

Die weiteren Standorte im ÖVP-Konzept: eine neu errichtete Tiefgarage am Andreas-Hofer-Platz (400 Pkw), eine Park-und-Ride-Anlage bei der Maut Andritz mit 1000 Plätzen (die ist derzeit zwar schon in Planung, aber deutlich kleiner) und eine ebenso große Anlage in Gösting im Bereich der Exerzierplatzstraße (gegenüber dem Interspar). In diesem Bereich planen die ÖBB ja einen neuen Bahnhof, auch die Straßenbahn soll bis hierhin verlängert werden. Primär für Anrainer gedacht ist eine Innenstadtgarage am Lendkai (Ecke Pflanzengasse) mit 400 Plätzen.