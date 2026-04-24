Standortkritik bleibt, nun geht es um Notarztthema

Rudolf Preyer, Initiator von #NotarztRetzMussBleiben, sowie Bürger der Region und der Gemeinderat von Groß-Enzersdorf brennt die geplante Auflassung ihrer Notarzt-Stützpunkte unter den Nägeln. Enttäuscht ist man, dass vor allem viele schwarz-blaue Politiker aus den Regionen diese und auch die Standortfrage hinnehmen.
„Dass die ÖVP-Spitzen unter Bürgermeister Stefan Lang nicht kamen und damit endgültig klar machten, dass sie beim Kampf um die Erhaltung des Standortes Retz aufgegeben hätten“ ärgert Rudolf Preyer. Im Gegensatz dazu seien eine – ebenso von einer Schließung betroffenen – Groß-Enzersdorfer Plattform geschlossen aufmarschiert, mit Gemeinderat und Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec von der SPÖ-nahen Liste an der Spitze. „Schweigen ist gerade bei einer unverzichtbaren und möglichst wohnortnahen Notarztversorgung das falsche Signal“, ist Preyer enttäuscht.
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