Biker schlitterte unter Leitschiene in den Wald

Der 36-Jährige fuhr kurz nach 13 Uhr auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein, als er eigenen Aussagen zufolge in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Fahrzeug schlitterte an der rechten Leitplanke eine Pannenbucht entlang und blieb schließlich hängen. Der Mann hingegen „rutschte unter der Leitschiene durch und kam etwa fünf Meter unterhalb der Straße an einem Baumstumpf im abschüssigen Gelände zum Liegen“, berichtet die Polizei.