Biker schlitterte unter Leitschiene in den Wald

Die ersten warmen Tage haben zahlreiche Motorrad-Enthusiasten auf die Straßen gelockt. Leider steigt damit auch die Gefahr von Unfällen auf den Straßen wieder an. Am Freitag wurde ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Litauen in Thiersee (Tiroler Bezirk Kufstein) schwer verletzt.
Der 36-Jährige fuhr kurz nach 13 Uhr auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein, als er eigenen Aussagen zufolge in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Fahrzeug schlitterte an der rechten Leitplanke eine Pannenbucht entlang und blieb schließlich hängen. Der Mann hingegen „rutschte unter der Leitschiene durch und kam etwa fünf Meter unterhalb der Straße an einem Baumstumpf im abschüssigen Gelände zum Liegen“, berichtet die Polizei.
Ins Krankenhaus gebracht
Nachkommende Verkehrsteilnehmer eilten dem Verunfallten zur Hilfe und setzten den Notruf ab. Die Feuerwehr barg den 36-Jährigen, Rettung und Notarzt führten vor Ort die Erstversorgung durch, ehe er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein gebracht wurde.
Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Thierseestraße war aufgrund des Unfalls rund 30 Minuten nur einspurig befahrbar.
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