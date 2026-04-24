Walrettung: Diesen Fehler räumt Geldgeber Gunz ein

Minister will „Wal bis zum Ende begleiten“

Einige Kritikerinnen und Kritiker sprechen sich grundsätzlich gegen die Rettung aus. Der Wal solle in Würde gehen dürfen, auch wenn es schwerfalle, das mitanzusehen, sagte etwa Meeresbiologe Fabian Ritter. Immer wieder ist zu hören, dass „Timmy“ schwer krank und kaum mehr überlebensfähig sei. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus lässt sich von diesen Einschätzungen nicht abhalten. „Wir prüfen derzeit das neue Konzept, das beinhaltet, dass der Wal in eine Barge soll und dann in die Nordsee gebracht wird. Der Wal macht einen kranken, aber sehr aufmerksamen Eindruck. Ich werde den Wal bis zum Ende begleiten“, kündigte der Politiker am Freitagnachmittag an.