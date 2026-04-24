Ein Schwerverletzter bei Autoüberschlag

Ein Autoüberschlag forderte am Freitag zu Mittag in der Salzburger Gemeinde Lofer eine schwer verletzte Person. Die Feuerwehren von Lofer und Unken waren im Einsatz. Der Rettungshubschrauber flog das Unfallopfer ins Krankenhaus nach Salzburg.
Der Unfall passierte in den Mittagsstunden auf der Loferer Straße (B178) im Bereich Hallenstein. Ein Autofahrer überschlug sich mit seinen Wagen. Das Fahrzeug landete dann wieder auf den Rädern, der Lenker wurde dabei aber eingeklemmt.
Die Feuerwehr war mit 45 Kräften im Einsatz und barg das Opfer aus dem Wrack. Anschließend übernahm das Rote Kreuz. Der Rettungshubschrauber C4 brachte die schwer verletzte Person ins Uniklinikum nach Salzburg, heißt es beim Roten Kreuz.
Die Loferer Straße war während der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Die Floriani sicherten die Unfallstelle und räumten Wrackteile von der Fahrbahn. Neben der Feuerwehr waren das Rote Kreuz und die Feuerwehr vor Ort.
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