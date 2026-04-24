Rückschlag für Baidoo und RC Lens im Titelkampf!

Der RC Lens hat im Titelkampf der französischen Fußball-Liga einen Dämpfer kassiert!
Der erste Verfolger von Titelverteidiger Paris Saint-Germain holte am Freitag bei Brest nach 0:3-Rückstand zwar noch ein 3:3.
Vier Runden vor Schluss fehlen aber drei Punkte auf PSG, das seinerseits noch fünf Partien vor der Brust hat.
Der im Frühjahr meist verletzte ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo kam nach seinem Kurzcomeback in der Vorwoche diesmal ab der 53. Minute zum Einsatz.
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