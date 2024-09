EXW-Schnösel: Protzen und klotzen ohne Einsicht

Sollte der schillernde EXW-Coup vom Wörthersee wirklich für Netflix verfilmt werden – wie berichtet, gibt es an einem Drehbuch bereits Interesse – wird den Zusehern wohl nicht langweilig werden. So wie jenen am Klagenfurter Landesgericht. Denn Hauptangeklagter Benjamin H. ist immer für eine Überraschung gut.