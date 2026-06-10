Mallorca-Gericht weist Einspruch von Fernandes ab

Bei dem Ex-Paar handelt es sich um deutsche Staatsbürger

Fernandes hatte Ulmen im Dezember in Palma angezeigt. Das zuständige Gericht hält jedoch die deutsche Justiz für zuständig, da es sich bei Fernandes und Ulmen um deutsche Staatsbürger handelt, Unterlagen in deutscher Sprache sind und sich die meisten Vorwürfe in Deutschland abgespielt haben sollen.