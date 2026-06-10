Meis überrascht Fans mit radikaler Typveränderung

Was ist denn mit Sylvie Meis passiert? Die Moderatorin zeigt sich plötzlich mit völlig neuem Look – und sorgt damit für Begeisterung bei ihren Fans. Die lange blonde Mähne ist plötzlich verschwunden!
Sylvie Meis (48) wagt den Haar-Hammer: Die Niederländerin präsentiert sich plötzlich mit einem frechen, hellblonden Bob und fransigem Pony. Ein Look, der sie komplett verändert – und bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung sorgt.
Fans erkennen Sylvie Meis kaum wieder
Die überraschenden Aufnahmen wurden von Hair- und Make-up-Artist Florian Ferino auf Instagram veröffentlicht. Dazu schrieb er provokant: „Wer ist sie?“
Tatsächlich mussten viele Follower zweimal hinschauen. Denn auf den Bildern wirkt Sylvie Meis fast wie ein anderer Mensch.
Die Fotos entstanden im Rahmen eines Shootings für das Magazin „Petra“. Als Markenbotschafterin für die Luxus-Haarpflegemarke Kérastase präsentierte die Moderatorin verschiedene Frisuren und Styling-Ideen.
„Viel schöner als vorher“
In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Reaktionen. „Langes Haar, kurzes Haar – du kannst einfach alles tragen“, schrieb ein Fan.
Andere gingen sogar noch weiter. „Viel, viel schöner als vorher“, lautete ein Kommentar. Ein weiterer Nutzer fand, dass Sylvie mit dem neuen Look „zehn Jahre jünger“ wirke.
„Ich wünschte, das wäre keine Perücke“
Besonders der moderne Bob mit Pony scheint bei ihren Fans einen Nerv getroffen zu haben. Der Schnitt zählt derzeit zu den angesagtesten Frisuren weltweit und wird auch von internationalen Stars wie Gigi Hadid, Hailey Bieber oder Zendaya getragen.
Nicht nur die Fans zeigten sich begeistert. Moderator Riccardo Simonetti kommentierte den Beitrag mit einem begeisterten „Liebs“. Sophia Thomalla hinterließ mehrere Flammen-Emojis, während Schauspielerin Sophie Marie Swan einen Wunsch äußerte, den offenbar viele teilen und das Geheimis des Looks enthüllte: „Ich wünschte, das wäre keine Perücke.“
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