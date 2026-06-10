Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich Bob-Frisur!

Meis überrascht Fans mit radikaler Typveränderung

Society International
10.06.2026 16:00
So sieht Sylvie Meis auf ihren neuesten Fotos nicht mehr! Sie überraschte due Fans mit einer ...
So sieht Sylvie Meis auf ihren neuesten Fotos nicht mehr! Sie überraschte due Fans mit einer radikalerTypveränderung!(Bild: wcrART, wcrART / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

 

Was ist denn mit Sylvie Meis passiert? Die Moderatorin zeigt sich plötzlich mit völlig neuem Look – und sorgt damit für Begeisterung bei ihren Fans. Die lange blonde Mähne ist plötzlich verschwunden!

0 Kommentare

Sylvie Meis (48) wagt den Haar-Hammer: Die Niederländerin präsentiert sich plötzlich mit einem frechen, hellblonden Bob und fransigem Pony. Ein Look, der sie komplett verändert – und bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung sorgt.

Fans erkennen Sylvie Meis kaum wieder
Die überraschenden Aufnahmen wurden von Hair- und Make-up-Artist Florian Ferino auf Instagram veröffentlicht. Dazu schrieb er provokant: „Wer ist sie?“

Tatsächlich mussten viele Follower zweimal hinschauen. Denn auf den Bildern wirkt Sylvie Meis fast wie ein anderer Mensch.

Die Fotos entstanden im Rahmen eines Shootings für das Magazin „Petra“. Als Markenbotschafterin für die Luxus-Haarpflegemarke Kérastase präsentierte die Moderatorin verschiedene Frisuren und Styling-Ideen.

„Viel schöner als vorher“
In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Reaktionen. „Langes Haar, kurzes Haar – du kannst einfach alles tragen“, schrieb ein Fan.

Andere gingen sogar noch weiter. „Viel, viel schöner als vorher“, lautete ein Kommentar. Ein weiterer Nutzer fand, dass Sylvie mit dem neuen Look „zehn Jahre jünger“ wirke.

Lesen Sie auch:
Sylvie Meis ist eine Frau mit vielen Gesichtern – und Talenten.
Schwierige Suche
Das wünscht sich Sylvie Meis von neuem Lover
25.04.2026
Schock um Mitternacht
Sylvie Meis wird im Urlaub zur Notfall-Patientin!
20.02.2026

„Ich wünschte, das wäre keine Perücke“
Besonders der moderne Bob mit Pony scheint bei ihren Fans einen Nerv getroffen zu haben. Der Schnitt zählt derzeit zu den angesagtesten Frisuren weltweit und wird auch von internationalen Stars wie Gigi Hadid, Hailey Bieber oder Zendaya getragen.

Nicht nur die Fans zeigten sich begeistert. Moderator Riccardo Simonetti kommentierte den Beitrag mit einem begeisterten „Liebs“. Sophia Thomalla hinterließ mehrere Flammen-Emojis, während Schauspielerin Sophie Marie Swan einen Wunsch äußerte, den offenbar viele teilen und das Geheimis des Looks enthüllte: „Ich wünschte, das wäre keine Perücke.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.337 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.807 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
84.441 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1521 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Society International
Plötzlich Bob-Frisur!
Meis überrascht Fans mit radikaler Typveränderung
Fall in Deutschland
Mallorca-Gericht weist Einspruch von Fernandes ab
Antrag schon gestellt
Noch eins seiner Kinder will Namen Pitt ablegen!
Trend gewonnen!
Katzenberger packt aus: „Oben-ohne-Fotos mit 15!“
3 Tage Amore wie Lipa!
Aurora Ramazzottis pompöse Hochzeit auf Sizilien!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf