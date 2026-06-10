Benko-Stiftung hat wieder Zugriff auf 50 Millionen

Benkos Einfluss

Vorerst war aus Liechtenstein so viel zu erfahren: Das Fürstliche Obergericht dürfte sich auf mehr als 100 Seiten sehr intensiv mit den Inhalten der Klage auseinandersetzen. Es besteht offenbar kaum ein Zweifel, dass Benko, der offiziell kein Begünstigter ist, ähnlich wie in der Signa-Gruppe auch in der Stiftung eine beherrschende Stellung eingenommen habe. Womöglich hätte die Klage jedoch von einem Gläubiger des Finanzjongleurs eingebracht werden müssen, vernimmt man aus Justizkreisen.