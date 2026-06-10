ORF-Bosse rufen Räte zu „freier Entscheidung“ auf

„Frei von Zurufen“

„Diese Entscheidung trifft jede und jeder im Sinne der Verantwortlichkeit als Stiftungsrätin bzw. Stiftungsrat des ORF, das heißt eigenverantwortlich, unabhängig und frei von Zurufen oder Einflussnahmen jeglicher Art, nach klaren, sachlichen Kriterien. Unsere Aufgabe ist es, ausschließlich zum Wohle des Unternehmens, aller seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Publikums des ORF zu agieren und zu entscheiden“, heißt es in dem Brief, der der „Krone“ vorliegt, im Wortlaut.