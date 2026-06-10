Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab kommender Saison

Neue VAR-Bestimmungen für Österreichs Bundesliga

Bundesliga
10.06.2026 15:51
VAR-Entscheidungen werden kommende Saison über die Stadionlautsprecher kommnuniziert.
VAR-Entscheidungen werden kommende Saison über die Stadionlautsprecher kommnuniziert.(Bild: AFP/APA/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die kommenden Saisonen beschlossen, wie die Liga am Dienstag bekannt gab. Ab der Spielzeit 2026/27 verkünden Schiedsrichter geänderte Entscheidungen – wie z.B. nach einer VAR-Intervention – über die Stadionlautsprecher. Zudem werden die VAR-Bilder auf Vidiwalls in den Stadien gezeigt. Den Unparteiischen stehen außerdem in Zukunft zur Beurteilung zwei zusätzliche Kameras zur Verfügung.

0 Kommentare

Auch terminlich gibt es Änderungen, denn die Bundesliga möchte „den sportlichen Erfolg der Klubs in den UEFA-Bewerben unterstützen“. Im Jänner wird es daher zwei zusätzliche Bundesliga-Runden geben. Dafür wird im September eine Runde in der Wochenmitte gestrichen und die ÖFB-Cup-Viertelfinalspiele finden anstatt Ende Jänner als englische Runde im Februar statt. Am Wochenende des ÖFB-Cup-Finales werden keine Bundesliga-Spiele ausgetragen. Ähnliches erfährt die 2. Liga. Im September fällt eine Runde aus, dafür wird im April eine englische Runde gespielt.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Ab der Saison 2029/30 müssen Aufstiegsanwärter aus der 2. Liga über ein bundesligataugliches – sogenanntes höchsttaugliches – Heimstadion verfügen, das bereits in der gesamten Saison 2028/29 bespielt werden muss. Lizenzbewerber dürfen nur mehr ein Heimstadion zur Bundesliga-Teilnahme nennen. Bisher war eine Planung mit zwei unterschiedlichen Stadien möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
10.06.2026 15:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.337 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.807 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
84.441 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1521 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Bundesliga
Ab kommender Saison
Neue VAR-Bestimmungen für Österreichs Bundesliga
Torjäger für Wölfe
Wieder vereint! WAC holt Silberbergers Geheimwaffe
„Gesamtpaket“
Austria holt Verteidiger von Borussia Dortmund
Neuer Stürmer ist da
Ehemaliger Torschützenkönig unterschreibt beim WAC
Kommt aus der Schweiz
Red Bull Salzburg will nächsten Verteidiger holen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf