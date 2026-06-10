Neue VAR-Bestimmungen für Österreichs Bundesliga

Auch terminlich gibt es Änderungen, denn die Bundesliga möchte „den sportlichen Erfolg der Klubs in den UEFA-Bewerben unterstützen“. Im Jänner wird es daher zwei zusätzliche Bundesliga-Runden geben. Dafür wird im September eine Runde in der Wochenmitte gestrichen und die ÖFB-Cup-Viertelfinalspiele finden anstatt Ende Jänner als englische Runde im Februar statt. Am Wochenende des ÖFB-Cup-Finales werden keine Bundesliga-Spiele ausgetragen. Ähnliches erfährt die 2. Liga. Im September fällt eine Runde aus, dafür wird im April eine englische Runde gespielt.