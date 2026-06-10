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Keine Veruntreuung

„Schwarz“ kassiert? Freispruch für sieben Kellner

Burgenland
10.06.2026 16:30
Rechtsanwalt Stefan Wappel (re.) bei der erfolgreichen Arbeit.
Rechtsanwalt Stefan Wappel (re.) bei der erfolgreichen Arbeit.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Sieben ungarische Kellner sollen in einer Konditorei im Nordburgenland mit raffinierten Tricks mehr als 100.000 Euro veruntreut haben. Beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt wurden alle Angeklagten freigesprochen.

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Um dem Servicepersonal Zeit und Wege zu ersparen und somit „die Tische öfter umdrehen“ zu können, ließ ein Konditormeister aus dem Nordburgenland vor zweieinhalb Jahren Orderman-Geräte anschaffen. Damit kann der Kellner die Bestellung an die Bar funken und, wie in diesem Fall laut Anklage, die Rechnung nach dem Kassieren stornieren, ohne dass es auffällt. Zumindest dem Chef nicht, der stand lieber nächtelang in der Backstube, als sich mit der Technik zu beschäftigen.

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In den Jahren 2024 und 2025 sollen sieben Mitarbeiter aus Ungarn zwischen 7000 und 24.000 Euro pro Person „schwarz“ kassiert haben. Das ergibt einen mittleren Schadenswert von mehr als 100.000 Euro.

„Eine Art Benzingeld“
Die Idee für die Veruntreuung soll laut einer der Angeklagten vom Filialleiter stammen. „Beim Einstellungsgespräch sagte er, auf diese Weise nimmst du dir zehn Prozent von deinem Umsatz. Es ist eine Art Benzingeld, weil wir alle weite Anfahrtswege haben.“

Nach der Einführung eines Kontrollsystems und der Kündigung der sieben Mitarbeiter gingen die Stornos von jährlich 4300 auf 192 zurück. Aber: Wochenlang musste der Chef nun selbst Hand anlegen in einer der zwei Filialen. „Vier Stunden Schlaf, 15 Kaffee, 30 Zigaretten am Tag und ein Herzinfarkt.“ Im September 2025 wurde Insolvenz angemeldet, jetzt läuft der Betrieb in Bad Sauerbrunn und Mattersburg in der Sanierungsphase.

Wer hat den Orderman bedient?
Das Urteil kommt überraschend: Freispruch für alle! Weil nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ob tatsächlich Geld geflossen ist und ob nachträglich Stornierungen vorgenommen wurden oder doch nur Korrekturen. Und: Weil keine Zuordnung möglich ist, wer den jeweiligen Orderman tatsächlich bedient hat. Nicht rechtskräftig.

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