„Schwarz“ kassiert? Freispruch für sieben Kellner

Um dem Servicepersonal Zeit und Wege zu ersparen und somit „die Tische öfter umdrehen“ zu können, ließ ein Konditormeister aus dem Nordburgenland vor zweieinhalb Jahren Orderman-Geräte anschaffen. Damit kann der Kellner die Bestellung an die Bar funken und, wie in diesem Fall laut Anklage, die Rechnung nach dem Kassieren stornieren, ohne dass es auffällt. Zumindest dem Chef nicht, der stand lieber nächtelang in der Backstube, als sich mit der Technik zu beschäftigen.