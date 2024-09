Werden EXW-Schnösel vom Wörthersee Netflix-Stars?

Seit über einem Jahr wird in Klagenfurt gegen elf junge Männer verhandelt, die alle – in unterschiedlichen Formen – bei dem Kryptounternehmen EXW beteiligt waren und bis zu 40.000 Anleger in aller Welt um bis zu 100 Millionen (!) Euro erleichtert haben sollen. Der Riesencoup beinhaltet zudem alles, was man sonst wirklich nur aus Filmen kennt: Promis, Protz, Prunk und Partys.