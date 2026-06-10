Brandstifter (36) trieb jahrelang sein Unwesen

Seit Jahren versetzt ein Brandstifter die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld in Angst und Schrecken. Immer wieder kam es zu rätselhaften Bränden – etwa direkt hinter dem Gemeindeamt oder erst vor wenigen Tagen direkt neben einem Wohnhaus, wo der Verdächtige eine Thujen-Hecke anzündete. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei hielt er damit auf Trab.