Brandstifter (36) trieb jahrelang sein Unwesen

Steirische Polizisten konnten einen 36-Jährigen festnehmen, der seit 2023 zahlreiche Brände in Krottendorf-Gaisfeld gelegt haben soll. Sachschäden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro waren die Folge. Er wurde festgenommen und zeigt sich geständig.
Seit Jahren versetzt ein Brandstifter die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld in Angst und Schrecken. Immer wieder kam es zu rätselhaften Bränden – etwa direkt hinter dem Gemeindeamt oder erst vor wenigen Tagen direkt neben einem Wohnhaus, wo der Verdächtige eine Thujen-Hecke anzündete. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei hielt er damit auf Trab.
Jetzt klickten für ihn die Handschellen: Beamte der Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld forschten einen 36-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg aus. Ihm werden insgesamt sechs Brandstiftungen im Zeitraum zwischen August 2023 und März 2026 vorgeworfen.
Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig und gab an, die Brandstiftungen in alkoholisiertem Zustand begangen zu haben. Ein Motiv konnte er nicht nennen. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Durch die Brände entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.