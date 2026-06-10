Noch eins seiner Kinder will Namen Pitt ablegen!

Seelenverwandte Verbindung zu Jolie

Bei der Veranstaltung sprach sie außerdem über die besondere Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Sie reflektierte darüber, dass die Liebe zwischen ihr und Angelina eine „gewählte“ beziehungsweise „gefundene“ Verbindung sei, nachdem sie 2005 als Baby von ihr adoptiert worden war. Sie sagte: „Es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Nicht, weil ich diese Beziehung nicht schätze, sondern weil meine Mutter und ich eine einzigartige, fast seelenverwandte Verbindung haben, die sich nur schwer in Worte fassen lässt.“