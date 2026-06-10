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Noch eins seiner Kinder will Namen Pitt ablegen!

Society International
10.06.2026 15:31
Während Brad Pitt mit Freundin Ines die French Open besuchte, sorgt eine persönliche ...
Während Brad Pitt mit Freundin Ines die French Open besuchte, sorgt eine persönliche Entscheidung seiner Adoptivtochter für Schlagzeilen.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, AP/Aurelien Morissard)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Brad Pitt öffentlich das Leben genießt, vollzieht sich im Hintergrund ein weiterer stiller Bruch in seiner Familie: Seine Adoptivtochter Zahara hat offiziell beantragt, den Namen ihres Vaters aus ihrem eigenen zu streichen.

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Angelina Jolies und Brad Pitts Tochter Zahara hat offiziell beantragt, den Nachnamen Pitt aus ihrem Namen zu entfernen.

Die 21-Jährige ist eines von sechs Kindern, die das ehemalige Paar vor seiner Trennung im Jahr 2016 gemeinsam großzog. Zu diesem Zeitpunkt waren Angelina und Brad zwei Jahre verheiratet und bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ein Paar.

Wie das Magazin „People“ berichtet, zeigen Gerichtsunterlagen, dass Zahara beim Obersten Gerichtshof von Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung eingereicht hat. Ein Brad Pitt nahestehender Insider sagte dem Magazin: „Es ist traurig zu sehen, wie jemand wiederholt öffentlich macht, dass es ihm gelungen ist, die Kinder vom anderen Elternteil zu entfremden.“

Angelina Jolie mit ihren Adoptivkindern Pax, Zahara und Maddox
Angelina Jolie mit ihren Adoptivkindern Pax, Zahara und Maddox(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Bereits der dritte „Namensausstieg“ in der Familie
Der Antrag soll bereits am 28. April eingereicht worden sein, nur wenige Tage nachdem Zaharas Bruder Maddox (24) beantragt hatte, den Nachnamen des Stars ebenfalls offiziell entfernen zu lassen.

Angelina (51) und Brad (62), deren Scheidung im Dezember 2024 endgültig abgeschlossen wurde, haben außerdem die Kinder Pax (22), Shiloh (20) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (17). Bereits 2024 wurde Shiloh eine Namensänderung genehmigt. Sie nennt sich nun Shiloh Jolie. Auch Zahara hatte mehrfach angedeutet, dass sie ihren Namen ändern könnte.

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Am 17. Mai, als sie ihren Bachelor-Abschluss in Psychologie feierte, gab es einen weiteren Hinweis darauf. Obwohl sie im Abschlussprogramm als Zahara Marley Jolie-Pitt aufgeführt war, wurde bei der Übergabe ihres Diploms der Name Zahara Marley Jolie ausgerufen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte sie sich bei ihrem Beitritt zur Studentenverbindung Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. erklärt: „Mein Name ist Zahara Marley Jolie. Und ich komme direkt aus dem Golden State in die Stadt der Engel: Los Angeles, Kalifornien.“

Brad Pitt war am Wochenende mit Freundin Ines de Ramon beim French-Open-Finale in Paris
Brad Pitt war am Wochenende mit Freundin Ines de Ramon beim French-Open-Finale in Paris(Bild: AP/Thibault Camus)

Seelenverwandte Verbindung zu Jolie
Bei der Veranstaltung sprach sie außerdem über die besondere Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Sie reflektierte darüber, dass die Liebe zwischen ihr und Angelina eine „gewählte“ beziehungsweise „gefundene“ Verbindung sei, nachdem sie 2005 als Baby von ihr adoptiert worden war. Sie sagte: „Es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Nicht, weil ich diese Beziehung nicht schätze, sondern weil meine Mutter und ich eine einzigartige, fast seelenverwandte Verbindung haben, die sich nur schwer in Worte fassen lässt.“

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